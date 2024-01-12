Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який наразі лідирує у президентському рейтингу, заявив, що не буде підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стубб сказав в інтерв’ю Reuters.

"З політичної точки зору, ми не матимемо жодних відносин з президентом Росії або з російським політичним керівництвом, поки вони не припинять війну в Україні", – підкреслив політик.

Водночас він уточнив, що про розрив дипломатичних відносин не йдеться.

"Вони є агресором, тому в цьому сенсі не буде жодних політичних відносин. На прагматичному рівні, очевидно, що наші прикордонники продовжують співпрацювати, наші дипломати продовжують співпрацювати, але Росія не є основною складовою нашої зовнішньої політики", – додав Стубб.

Згідно з останніми опитуваннями, Стубб користується найбільшою підтримкою фінів – за нього готові проголосувати 24% респондентів.

При цьому Стубб випереджає будь-кого з інших шести опонентів на виборах президента Фінляндії в другому турі, якщо такий відбудеться.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться 28 січня, а другий – 11 лютого 2024 року.

Нагадаємо, чинний президент Саулі Нііністьо був переобраний на другий термін у січні 2019 року із понад 62% голосів. Президенти Фінляндії не можуть обіймати посаду більш як два терміни.