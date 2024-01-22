Хорватія відновить військову базу на кордоні з Сербією

Хорватія планує у наступні два роки відновити військову базу у містечку Белі Манастир біля кордону з Сербією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань.

Віце-прем'єр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич представив план відновлення військової бази в парламенті та на засіданні регіональної Ради Славонії, Барані та Срієму.

У Белі Манастир планують перевести підрозділ батальйонного рівня механізованої бригади – близько 650-850 військовослужбовців з бронетехнікою.

Проєкт має бути реалізований до кінця 2026 року. Його вартість близько 28 мільйонів євро.

У Міноборони зазначили, що вважають проєкт важливим як з точки зору безпеки, так і для економіки та демографії регіону Бараня.

Президент Сербії Александар Вучич вже прокоментував звістку та сказав, що не бачить у цих планах особливої загрози для Сербії.

Під час Хорватської війни за незалежність (1991–1995) Белі Манастир був окупований сербськими воєнізованими формуваннями та включений до складу "Республіки Сербська Країна". Місто повернулося під контроль Хорватії шляхом мирної реінтеграції у 1996–1998 роках.

Нагадаємо, восени 2023 року Сербія і Хорватія взаємно вислали по одному дипломату.

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