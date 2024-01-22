Хорватия восстановит военную базу на границе с Сербией

Хорватия планирует в следующие два года восстановить военную базу в городке Бели Манастир у границы с Сербией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных изданий.

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич представил план восстановления военной базы в парламенте и на заседании регионального Совета Славонии, Бараньи и Сриему.

В Бели Манастир планируют перевести подразделение батальонного уровня механизированной бригады – около 650-850 военнослужащих с бронетехникой.

Проект должен быть реализован до конца 2026 года. Его стоимость – около 28 миллионов евро.

В Минобороны отметили, что считают проект важным как с точки зрения безопасности, так и для экономики и демографии региона Баранья.

Президент Сербии Александар Вучич уже прокомментировал известие и сказал, что не видит в этих планах особой угрозы для Сербии.

Во время Хорватской войны за независимость (1991-1995) Бели Манастир был оккупирован сербскими военизированными формированиями и включен в состав "Республики Сербская Краина". Город вернулся под контроль Хорватии путем мирной реинтеграции в 1996-1998 годах.

Напомним, осенью 2023 года Сербия и Хорватия взаимно выслали по одному дипломату.

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