Французькі фермери починають діалог з урядом щодо своїх проблем і не виключають протестів

Французькі аграрії погрожують розпочати активні акції протесту, якщо їхні заплановані переговори з урядом не дадуть результату.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Французькі фермери нарікають на ті ж проблеми, що й представники галузі у багатьох країнах Європи – здорожчання виробничих процесів, конкуренція з дешевшою імпортною продукцією, податковий тиск та необхідність вкладатися у дотримання "зеленого" законодавства.

Минулого тижня аграрії вже блокували дороги у деяких районах країни.

Очільник однієї з найбільших фермерських асоціацій FNSEA Арно Руссо оголосив, що вони планують певні акції протесту протягом цього тижня і "стільки, скільки буде необхідно".

Франція є другим найбільшим у ЄС виробником сільськогосподарської продукції, тож політика у цій сфері та вимоги аграріїв завжди були чутливою темою.

Президент Емманюель Макрон, як пишуть, остерігається, що у разі зростаючого невдоволення фермерів вони можуть поповнити електорат крайніх правих, і це може відобразитися у тому числі на результаті європейських виборів.

Сподіваючись не допустити протестів, уряд відкликав на доопрацювання проєкт закону щодо змін у сфері сільського господарства та запросив представників галузі на переговори, що починаються з понеділка.

Аграрії хочуть, серед іншого, спрощення обов’язкових бюрократичних процедур та м’якшого тиску норм, які впроваджуються для зменшення викидів парникових газів і захисту довкілля.

Нагадаємо, перед цим пройшли масштабні протести німецьких фермерів, а також румунських перевізників та аграріїв.

Польські фермери цього тижня готуються протестувати з пакетом вимог щодо сільгоспімпорту з України.