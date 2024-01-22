Французские фермеры начинают диалог с правительством о своих проблемах и не исключают протестов

Французские аграрии угрожают начать активные акции протеста, если их запланированные переговоры с правительством не дадут результата.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Французские фермеры жалуются на те же проблемы, что и представители отрасли во многих странах Европы – подорожание производственных процессов, конкуренция с более дешевой импортной продукцией, налоговое давление и необходимость вкладываться в соблюдение "зеленого" законодательства.

На прошлой неделе аграрии уже блокировали дороги в некоторых районах страны.

Глава одной из крупнейших фермерских ассоциаций FNSEA Арно Руссо объявил, что они планируют определенные акции протеста в течение этой недели и "столько, сколько будет необходимо".

Франция является вторым крупнейшим в ЕС производителем сельскохозяйственной продукции, поэтому политика в этой сфере и требования аграриев всегда были чувствительной темой.

Президент Эмманюэль Макрон, как пишут, опасается, что в случае растущего недовольства фермеров они могут пополнить электорат крайне правых, и это может отразиться в том числе на результате европейских выборов.

Надеясь не допустить протестов, правительство отозвало на доработку проект закона об изменениях в сфере сельского хозяйства и пригласило представителей отрасли на переговоры, которые начинаются с понедельника.

Аграрии хотят, среди прочего, упрощения обязательных бюрократических процедур и более мягкого давления норм, которые внедряются для уменьшения выбросов парниковых газов и защиты окружающей среды.

Напомним, перед этим прошли масштабные протесты немецких фермеров, а также румынских перевозчиков и аграриев.

Польские фермеры на этой неделе готовятся протестовать с пакетом требований по сельхозимпорту из Украины.