Чи можливий прорив у відносинах України та Польщі

Минулого тижня польському уряду вдалося дійти компромісу з блокувальниками кордону.

А 22 січня з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про те, чого чекати від цього візиту – у колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Туск йде на прорив: чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин.

Автор зауважує, що угода між польським урядом і блокувальниками кордону містить пункти, виконання яких буде непростим для України. Зокрема, робота одного з пунктів перетину кордону лише для поляків – явно суперечить українському законодавству.

Також немає гарантій, що найближчим часом кордон не буде заблокований знову – про таку можливість (щоправда, лише на декілька годин) вже заявляли польські фермери.

"Вікно можливостей для перезавантаження відносин між країнами може виявитися дуже нетривалим", – вважає Юрій Панченко.

І тим важливіше для Києва та Варшави повною мірою скористатися наявними можливостями.

Чого можна чекати від цього візиту?

По-перше, зазначає редактор "Європейської правди", голова польського уряду не зможе оминути другу велику проблему у відносинах наших країн, що з'явилася минулого року – запровадження Варшавою заборони на імпорт української пшениці, кукурудзи та ріпаку.

Тут очікувати якогось швидкого прориву явно не варто, попереджає автор колонки. Можливим компромісом може стати домовленість про поступову заміну заборони ліцензуванням. Цю пропозицію Київ озвучив ще уряду Матеуша Моравецького, але так і не отримав від нього відповіді.

Втім, цього разу проблема аграрного ембарго додатково ускладнена заявами нового міністра агрополітики Чеслава Секерського про те, що ембарго діятиме безстроково. Також він порушив питання розширення дії ембарго на цукор, курятину, яйця, ягоди та яблучний концентрат.

Показово, що Дональд Туск досі не коментував заяви свого міністра. Тож якщо ці заяви не відповідають позиції уряду – Київ є найкращим місцем, щоб оголосити це.

"Натомість існує сфера, де можна очікувати швидких проривів. Йдеться про політику пам’яті", – уверен Юрий Панченко.

Варто нагадати, що в Україні досі діє мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи щодо жертв конфлікту на Волині 1943 року.

У 2019 році президента Зеленський та Дуда домовилися про зняття мораторію, проте це не було реалізовано через те, що польська сторона так і не зробила свою частину домовленостей – не відновила у початковому вигляді поховальну плиту на могилі українських бійців на горі Монастир.

Тема українського мораторію є досить болісною для польського суспільства, додає редактор "Європейської правди".

Тому якщо Дональд Туск зуміє вирішити цю ситуацію, це стане для нього потужним аргументом у суперечці з попередньою владою.

А ще з високою ймовірністю, припускає автор колонки, Дональд Туск надішле з Києва сигнал, що його уряд повертає собі питання передачі озброєння Україні.

"А разом із тим від цього візиту можна очікувати й оголошення про приєднання Польщі до переговорів про "безпекові гарантії" для України. Виглядає дуже дивно, що наш ключовий союзник виявився однією з небагатьох країн ЄС, з ким ми досі не почали вести такі переговори", – пише Панченко.

І нарешті, додає автор колонки, від цього візиту можна чекати кінця інтриги із призначенням нового посла України у Польщі.

Попри те, що чинний посол Василь Зварич був призначений на цю посаду менш ніж два роки тому, вже фігурувала інформація про його переведення до Праги.

Своєю чергою, за даними "ЄвроПравди", в ОПУ готують суттєве посилення дипломатичних відносин із Варшавою, призначивши на посаду посла одного з найближчих до Володимира Зеленського дипломатів.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Туск йде на прорив: чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин.