Возможен ли прорыв в отношениях Украины и Польши

На прошлой неделе польскому правительству удалось прийти к компромиссу с блокировщиками границы.

А 22 января с визитом в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.

О том, чего ждать от этого визита – в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Туск идет на прорыв: приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.

Автор замечает, соглашение между польским правительством и блокировщиками границы содержит пункты, выполнение которых будет непростым для Украины. В частности, работа одного из пунктов пересечения границы только для поляков – явно противоречит украинскому законодательству.

Также нет гарантий, что в ближайшее время граница не будет заблокирована снова – о такой возможности (правда, лишь на несколько часов) уже заявляли польские фермеры.

"Окно возможностей для перезагрузки отношений между странами может оказаться очень непродолжительным", – считает Юрий Панченко.

И тем важнее для Киева и Варшавы в полной мере воспользоваться имеющимися возможностями.

Чего можно ожидать от этого визита?

Во-первых, отмечает редактор "Европейской правды", глава польского правительства не сможет обойти вторую большую проблему в отношениях наших стран, появившуюся в прошлом году – введение Варшавой запрета на импорт украинской пшеницы, кукурузы и рапса.

Здесь ожидать какого-то быстрого прорыва явно не стоит, предупреждает автор колонки. Возможным компромиссом может стать договоренность о постепенной замене запрета лицензированием. Это предложение Киев озвучил еще правительству Матеуша Моравецкого, но так и не получил от него ответа.

Впрочем, на этот раз проблема аграрного эмбарго дополнительно осложнена заявлениями нового министра агрополитики Чеслава Секерского о том, что эмбарго будет действовать бессрочно. Также он поднял вопрос расширения действия эмбарго на сахар, курятину, яйца, ягоды и яблочный концентрат.

Показательно, что Дональд Туск до сих пор не комментировал заявления своего министра. Поэтому если эти заявления не соответствуют позиции правительства – Киев является лучшим местом, чтобы объявить это.

"Зато существует сфера, где можно ожидать быстрых прорывов. Речь идет о политике памяти", – уверен Юрий Панченко.

Стоит напомнить, что в Украине до сих пор действует мораторий на поисково-эксгумационные работы в отношении жертв конфликта на Волыни 1943 года.

В 2019 году президенты Зеленский и Дуда договорились о снятии моратория, однако это не было реализовано из-за того, что польская сторона так и не сделала свою часть договоренностей – не восстановила в первоначальном виде погребальную плиту на могиле украинских бойцов на горе Монастырь.

Тема украинского моратория является достаточно болезненной для польского общества, добавляет редактор "Европейской правды".

Поэтому если Дональд Туск сумеет решить эту ситуацию, это станет для него мощным аргументом в споре с предыдущей властью.

А еще с высокой вероятностью, предполагает автор колонки, Дональд Туск пошлет из Киева сигнал, что его правительство возвращает себе вопрос передачи вооружения Украине.

А вместе с тем от этого визита можно ожидать и объявления о присоединении Польши к переговорам о "гарантиях безопасности" для Украины. Выглядит очень странно, что наш ключевой союзник оказался одной из немногих стран ЕС, с кем мы до сих пор не начали вести такие переговоры.

И наконец, от этого визита можно ждать конца интриги с назначением нового посла Украины в Польше.

Несмотря на то, что действующий посол Василий Зварич был назначен на эту должность менее двух лет назад, уже фигурировала информация о его переводе в Прагу.

В свою очередь, по данным "ЕвроПравды", в ОПУ готовят существенное усиление дипломатических отношений с Варшавой, назначив на должность посла одного из ближайших к Владимиру Зеленскому дипломатов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Туск идет на прорыв: приведет ли визит премьера Польши в Киев к перезагрузке отношений.