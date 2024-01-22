Шмигаль: Очікуємо від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських сільгоспвиробників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на важливості взаємовигідної співпраці з Польщею, зокрема в питанні безперешкодного руху товарів через спільний кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з польським колегою Дональдом Туском під час його візиту до Києва.

"Зі своєї сторони ми пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польских фермерів і перевізників. Ми також очікуємо, що і Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників", – зазначив Шмигаль.

За його словами, Київ вважає, що на сьогодні питання блокування кордону вирішено, кордон розблоковано, і спільна робота дає результат.

"Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Такий механізм вже ефективно працює з Румунією та Болгарією, і ми також пропонуємо використовувати його у наших взаємовигідних відносинах", – додав Шмигаль.

Він вказав, що Київ закликає Єврокомісію продовжувати заходи з лібералізації торгівлі для України, а також для лібералізації перевезень.

"Зі своєї сторони ми маємо в парламенті відповідний законопроєкт, який приводить у відповідність до європейських директив наші логістичні та транспортні норми й зобов'язання", – сказав Шмигаль.

Раніше повідомляли, що Київ очікує на чергове продовження регламенту ЄС про призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту та готовий до детальної дискусії з країнами Євросоюзу щодо торговельних потоків.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.

У Єврокомісії наприкінці листопада заявили, що не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.