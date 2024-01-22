Туск: Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева для выгодной деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков обеих стран.

Об этом он сказал на брифинге со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Я уверен, что мы найдем выход, который будет в пользу польских и украинских фермеров и производителей", – отметил Туск.

По его словам, Польша будет оценивать существующие модели механизма верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии, такие как соглашение Украины с Румынией или Болгарией.

"Я с большим удовольствием получил сегодня информацию о том, что уже готовятся (Верховной Радой) законы, которые сделают польских и украинских перевозчиков равными с точки зрения европейского законодательства", – указал Туск.

Он добавил, что стороны восстанавливают формат межправительственных консультаций, чтобы избежать ненужного напряжения или конфликта интересов.

В то же время премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша предпримет шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает очередного продления регламента ЕС о приостановлении действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта и готов к детальной дискуссии со странами Евросоюза относительно торговых потоков.

Ранее СМИ сообщили, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины.

В Еврокомиссии в конце ноября заявили, что не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.