Київ очікує на чергове продовження регламенту ЄС про призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту та готовий до детальної дискусії з країнами Євросоюзу щодо торговельних потоків.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Качка відзначив, що у 2024 році немає підстав думати, що український експорт аграрної продукції до ЄС зростатиме – навпаки, він подекуди навіть знижуватиметься з можливими поодинокими винятками.

Качка нагадав про домовленість, що ЄС ще на рік подовжить дію автономних торговельних заходів, які передбачають незастосування всіх мит будь-якого характеру, тарифних обмежень тощо ще на 12 місяців.

Як він зазначив, у Києві чули публічну позицію аграрного єврокомісара Януша Войцеховського, який пропонує, щоб регламент лібералізації торгівлі з Україною на наступний рік не тільки зберіг захисні положення, а й запровадив кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру з України.

"Вона (пропозиція) має бути заслухана, але ми впевнені, що комісія схвалить це рішення (про регламент щодо безмитної торгівлі. – Ред.)", – зазначив торговий представник України.

За його словами, Київ готовий до дебатів із сусідніми країнами ЄС, які заявляють про ризики агроекспорту з України.

Як вважає Качка, думки, які висловлюють фермери і міністри сільського господарства, – це більше думки про те, що Європейська комісія має детально вивчати весь товарний експорт України, щоб чітко зрозуміти, завдає він шкоди чи ні.

"Ми за таку увагу, тому що чим уважніше дивишся на торговельні потоки, тим більше розумієш, що шкоди як такої немає, що це зміна торгівлі – вона на користь ринку Європейського Союзу", – наголосив Качка.

Він додав, що Київ готовий до такого діалогу і на рівні Єврокомісії, і на двосторонньому рівні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.

У Єврокомісії наприкінці листопада заявили, що не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.