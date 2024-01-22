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Суд Испании признал незаконной депортацию детей-мигрантов в Марокко без взрослых

Понедельник, 22 января 2024, 21:50

Верховный суд Испании 22 января постановил, что власти действовали незаконно, отправляя детей-мигрантов без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В 2021 году в испанский эксклав Сеута пытались попасть около 10 тысяч мигрантов, среди которых – сотни несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Большинство происходили из стран к югу от Сахары и отправились в Испанию в поисках лучшей жизни.

Большинство из этих мигрантов Испания передала Марокко в рамках двустороннего соглашения 2007 года. Испанское Министерство внутренних дел так же депортировало детей, несмотря на критику правозащитников, утверждая, что те сами хотели вернуться домой.

Количество мигрантов, прибывающих в Испанию, в 2023 году почти удвоилось

Верховный суд Испании указал, что законодательство страны обязывает ее заботиться о молодых мигрантах, пока не найдутся их родственники или пока им не исполнится 18 лет, а двустороннее соглашение с Марокко в этом случае не имеет высшей силы.

Миграция в Испанию из стран к югу от Сахары продолжается до сих пор. Тысячи мигрантов стремятся добраться до страны ЕС на больших открытых лодках, отплывающих из северо-западной Африки. Многие из них погибают во время опасного морского путешествия.

Количество мигрантов, которые нелегально въезжают в Испанию по морю, подскочило почти на 300% в январе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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