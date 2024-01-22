Суд Испании признал незаконной депортацию детей-мигрантов в Марокко без взрослых

Верховный суд Испании 22 января постановил, что власти действовали незаконно, отправляя детей-мигрантов без сопровождения взрослых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В 2021 году в испанский эксклав Сеута пытались попасть около 10 тысяч мигрантов, среди которых – сотни несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Большинство происходили из стран к югу от Сахары и отправились в Испанию в поисках лучшей жизни.

Большинство из этих мигрантов Испания передала Марокко в рамках двустороннего соглашения 2007 года. Испанское Министерство внутренних дел так же депортировало детей, несмотря на критику правозащитников, утверждая, что те сами хотели вернуться домой.

Верховный суд Испании указал, что законодательство страны обязывает ее заботиться о молодых мигрантах, пока не найдутся их родственники или пока им не исполнится 18 лет, а двустороннее соглашение с Марокко в этом случае не имеет высшей силы.

Миграция в Испанию из стран к югу от Сахары продолжается до сих пор. Тысячи мигрантов стремятся добраться до страны ЕС на больших открытых лодках, отплывающих из северо-западной Африки. Многие из них погибают во время опасного морского путешествия.

Количество мигрантов, которые нелегально въезжают в Испанию по морю, подскочило почти на 300% в январе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.