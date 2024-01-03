Кількість мігрантів, що прибувають до Іспанії, у 2023 році майже подвоїлась

У 2023 році на понад 80% зросла кількість людей, які намагаються нелегально потрапити до Іспанії, на тлі посилення контролю за шляхами міграції в Середземноморському регіоні.

Про це свідчать попередні дані Міністерства внутрішніх справ Іспанії, опубліковані в середу, 3 січня, передає "Європейська правда".

Згідно з цією інформацією, минулого року до Іспанії нелегально в'їхали 56 852 мігранти, або на 82,1% більше, ніж у 2022 році. Це найвищий з 2018 року показник – тоді до Іспанії прибули 64 298 нелегальних мігрантів.

Більшість із шукачів притулку в Іспанії у 2023 році (39 910) прибули на Канарські острови на човнах з Африки. Це рекорд із 2006 року й на 154,5% більше, ніж минулоріч.

До Іспанії нелегальні мігранти прибувають так званим Канарським маршрутом завдовжки близько 1600 кілометрів. Човни з шукачами притулку відправляються з Марокко, Мавританії, Гамбії та Сенегалу на південь.

Часто контрабандисти обирають довші шляхи через Атлантичний океан, аби уникнути морських патрулів.

З посиленням контролю в Середземному морі Канарський маршрут все частіше використовують люди, які тікають від бідності та конфліктів в Африці, здебільшого на переповнених, ледь придатних для плавання суднах.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.