Глава Міноборони Німеччини не проти, щоб у Бундесвері служили іноземці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що готовий розглянути ідею прийому на військову службу осіб без німецького громадянства.

Заяву очільника німецького Міноборони наводить Rhenische Post, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином Німеччина хоче вирішити проблему нестачі кадрів у Бундесвері.

"Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять", – сказав Пісторіус.

За його словами, є люди, які живуть у Німеччині в другому або третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

Раніше на підтримку цієї пропозиції висловилась голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"В принципі, ми повинні мислити набагато більш по-європейськи в нашому пошуку відповідних молодих людей, які бажають служити в Бундесвері", – сказала вона.

Вона додала, що це також включає міркування про те, "що солдати, які не мають німецького паспорта, можуть отримати його швидше завдяки успішній службі в Бундесвері".

Раніше прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив про необхідність рішучої реформи Бундесверу з тим, щоб армія була готова захистити країну від потенційних загроз.

А німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України ФРН повинна мати сильну оборонну промисловість та армію.