Глава Минобороны Германии не против, чтобы в Бундесвере служили иностранцы

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что готов рассмотреть идею приема на военную службу лиц без немецкого гражданства.

Заявление главы немецкого Минобороны приводит Rhenische Post, сообщает "Европейская правда".

Таким образом Германия хочет решить проблему нехватки кадров в Бундесвере.

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают", – сказал Писториус.

По его словам, есть люди, которые живут в Германии во втором или третьем поколении, но еще не имеют немецкого гражданства.

Ранее в поддержку этого предложения высказалась председатель Комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

"В принципе, мы должны мыслить гораздо более по-европейски в нашем поиске подходящих молодых людей, желающих служить в Бундесвере", – сказала она.

Она добавила, что это также включает соображения о том, "что солдаты, не имеющие немецкого паспорта, могут получить его быстрее благодаря успешной службе в Бундесвере".

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о необходимости решительной реформы Бундесвера с тем, чтобы армия была готова защитить страну от потенциальных угроз.

А немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в связи с полномасштабной агрессией России против Украины ФРГ должна иметь сильную оборонную промышленность и армию.