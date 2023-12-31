Прем’єр Баварії підтримує загальний призов і створення армії дронів
Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив про необхідність рішучої реформи Бундесверу з тим, щоб армія була готова захистити країну від потенційних загроз.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в неділю, 31 грудня, передає "Європейська правда".
"У Бундесвері навіть генерали стурбовані тим, чи можна виставити боєздатну бригаду для Литви. І одночасно йдеться про те, наскільки недооцінений був військовий потенціал Росії. Ясно одне – якщо Росія виграє в Україні, а США підуть з Європи, то ситуація для нас буде серйозною. Тому ми повинні нарешті потужно зміцнити Бундесвер", – сказав політик.
Зьодер закликав зробити Німеччину "на 100 відсотків обороноздатною".
За його словами, для протистояння загрозам, що виникають, слід використовувати нові технології, створити сучасну інфраструктуру Бундесверу, забезпечити його армією дронів у 100 000 одиниць.
Він виступив за поступове повернення до системи загального військового обов'язку. На його думку, термін служби в армії має тривати не менше семи місяців.
У жовтні цього року ХСС виграла вибори у Баварії, набравши 37% голосів.
ХСС багаторічно й беззмінно є найвпливовішою партією Баварії та очолює місцевий земельний уряд.
На федеральному рівні у союзі з сестринською партією Християнсько-демократичним союзом Фрідріха Мерца утворює єдину фракцію ХДС/ХСС, головну опозиційну силу до уряду Олафа Шольца.
Слід зазначити, що Маркус Зьодер є одним із тих німецьких політиків, чия популярність останнім часом зростає.