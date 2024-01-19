Шольц закликає до розширення оборонного виробництва ФРН

Німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України ФРН повинна мати сильну оборонну промисловість та армію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung, він сказав під час відвідування заводу Airbus у Баварії 19 січня.

У виступі перед працівниками Airbus – заводу з виробництва винищувачів Eurofighter – Шольц окреслив контекст, в якому в Німеччині нині обговорюються проєкти озброєнь.

"Агресивна війна Росії в Україні ще раз дала нам зрозуміти: нам потрібна сильна оборонна промисловість, а також сильний Бундесвер, сильний альянс НАТО, для того, щоб ми могли забезпечити мир і безпеку в Європі", – наголосив він.

Перш ніж відбути, канцлер ФРН назвав важливим свій візит на завод Airbus, "який дає мені впевненість у тому, що ми разом зможемо впоратися із завданнями, які стоять перед нами".

Візит канцлера планувався ще на грудень 2023 року, але був відкладений через бюджетну кризу, зазначає Süddeutsche Zeitung.

Шольц не вперше закликає німецькі оборонні компанії розширити свої можливості у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну. Відомо, що він також сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.