Ісландське містечко, де призупинилося виверження вулкана, знов під’єднали до електромережі

Невелике ісландське містечко Гріндавік, біля якого призупинилося виверження вулкана, знову під’єднали до електромережі після того, як лава знищила стару лінію.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Потік лави під час останнього виверження знищив два підземних кабелі електропередачі, які під’єднували місто до мережі. Один з кабелів, над яким пройшла лава, працював ще кілька днів, але у п’ятницю остаточно вийшов з ладу.

Після того окремі райони міста за кілька годин під’єднали до резервного живлення, а тим часом почали спорудження нової лінії електропостачання над застиглою лавою.

RÚV

З понеділка живлення почали забезпечувати вже надземною лінією.

RÚV

Евакуйовані мешканці ще не повертались у місто. Покинуті домівки обходить спеціальна команда сантехніків та інших працівників, перевіряючи, чи є пошкодження мереж у будинках. У владі міста розповіли, що люди швидко відреагували на заклик та довірили ключі від своїх осель працівникам служби надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, виверження на північ від Гріндавіка поновилось 14 січня, менш як через місяць після завершення грудневого виверження у цьому районі. Лава почала витікати з нової тріщини, що відкрилася впритул до міста, та знищила три житлові будинки, але збудовані наперед захисні споруди дозволили запобігти більшій шкоді.

Під час виверження 18-22 грудня місто залишилося неушкодженим, хоча були побоювання, що лава від початку піде у напрямку Гріндавіка.