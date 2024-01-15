Укр Рус Eng

Виверження в Ісландії: лава знищила кілька будинків, але захисні мури спрацювали

Фото
Понеділок, 15 січня 2024, 07:47

З початку нового виверження вулкану на ісландському півострові Рейк’янес лава знищила три житлових будинки в евакуйованому містечку Гріндавік.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда". 

У службі цивільного захисту повідомили, що потік лави знищив три будинки на околиці міста. Підземні поштовхи перед виверженням додатково пошкодили домівки у Гріндавіку. 

 

Водночас споруджені ще у листопаді захисні мури допомогли спрямувати потік лави з давнішої, глибшої тріщини у західному напрямку.

На ранок 15 січня виверження з тріщини, з якої лава досягла міста, дуже ослабло. 

Метеорологічне відомство інформує, що з початку нового виверження розлом не змінився і поки що немає ознак, що відкриються нові тріщини. 

В Ісландії шукають чоловіка, який провалився в розлом, утворений землетрусом

Очільник служби цивільного захисту Відір Рейніссон зазначив, що країна проживає "події, які будуть згадувати довго", та не виключає, що це лише початок нової серії надзвичайних ситуацій, з якими буде складно впоратися.

"У нас вже великий досвід у цій сфері, але це найсерйозніше вулканічне виверження в Ісландії з січня 1973 року", – зазначив він. 

Прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір висловила співчуття мешканцям Гріндавіка та пообіцяла державну підтримку, зокрема у питанні нового житла. 

Професор-геофізик Магнус Тумі Гудмундссон зазначив, що далі виверження ймовірно зменшиться у масштабах і лава буде виходити з кількох, а можливо лише одного місця. За його словами, сила виверження вже зменшується, але поки рано прогнозувати, як швидко буде тривати цей процес далі. 

Нагадаємо, виверження на північ від Гріндавіка поновилось вранці у неділю, менш як через місяць після завершення грудневого виверження у цьому районі. Лава почала витікати з нової тріщини, що відкрилася впритул до міста.

Під час виверження 18-22 грудня місто залишилося неушкодженим, хоча були побоювання, що лава від початку піде у напрямку Гріндавіка. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ісландія стихійні лиха