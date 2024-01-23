Исландский городок, где приостановилось извержение вулкана, вновь подключили к электросети

Небольшой исландский городок Гриндавик, возле которого приостановилось извержение вулкана, снова подключили к электросети после того, как лава уничтожила старую линию.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Поток лавы во время последнего извержения уничтожил два подземных кабеля электропередачи. Один из кабелей, над которым прошла лава, работал еще несколько дней, но в пятницу окончательно вышел из строя.

После этого отдельные районы города за несколько часов подключили к резервному питанию, а тем временем начали строительство новой линии электроснабжения над застывшей лавой.

RÚV

С понедельника питание начали обеспечивать уже по надземной линии.

RÚV

Эвакуированные жители еще не возвращались в город. Покинутые дома обходит специальная команда сантехников и других работников, проверяя, есть ли повреждения сетей в домах. Городские власти рассказали, что люди быстро отреагировали на призыв и доверили ключи от своих домов работникам службы чрезвычайных ситуаций.

Напомним, извержение к северу от Гриндавика возобновилось 14 января, менее чем через месяц после завершения декабрьского извержения в этом районе. Лава начала вытекать из новой трещины, открывшейся вплотную к городу, и уничтожила три жилых дома, но построенные заранее защитные сооружения позволили предотвратить больший вред.

Во время извержения 18-22 декабря город остался невредимым, хотя были опасения, что лава изначально пойдет в направлении Гриндавика.