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Після серії землетрусів в Ісландії почалось виверження вулкана

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Неділя, 14 січня 2024, 11:10

У неділю вранці на південному заході Ісландії почалося нове виверження вулкана – від минулого виверження у країні не минуло і місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив національний ісландський мовник RUV.

Виверження почалося на північ від рибальського містечка Гріндавік близько восьмої години ранку. 

 
ФОТО: RUV

Досі не зрозуміло, звідки саме виходить лава і в якому напрямку вона тече.

Для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження був відправлений вертоліт берегової охорони, повідомило агентство цивільного захисту.

За даними Ісландського метеорологічного управління, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

 
ФОТО: RUV

Останнє виверження на півострові почалося у вулканічній системі Свартсенгі 18 грудня після повної евакуації 4000 жителів міста Гріндавік і закриття геотермального спа-центру "Блакитна лагуна", популярного туристичного місця.

Зрештою, Гріндавік був врятований, оскільки лава потекла в іншому напрямку від міста.

Тепер жителям містечка знову наказали евакуюватися.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою – адже ці дві плити рухаються в протилежних напрямках.

Нагадаємо, департамент цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями Ісландії 11 січня почав посилене спостереження за вулканом Грімсвотн на півдні країни через зростання його активності.

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Ісландія