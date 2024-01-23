Посол США після масованої атаки РФ: Україна зараз потребує нашої підтримки
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку РФ по Україні вранці 23 січня.
Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Брінк нагадала, що внаслідок масованого ракетного удару РФ по українських містах загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення.
"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – підкреслила посол.
Зранку 23 січня під атакою російських ракет перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України. Українська ППО знищила 21 ворожу ракету.
Повідомлялося, що у результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будинків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі.
Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.