Посол США після масованої атаки РФ: Україна зараз потребує нашої підтримки

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку РФ по Україні вранці 23 січня.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Брінк нагадала, що внаслідок масованого ракетного удару РФ по українських містах загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення.

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – підкреслила посол.

Зранку 23 січня під атакою російських ракет перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України. Українська ППО знищила 21 ворожу ракету.

Повідомлялося, що у результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будинків та дитсадка, у Святошинському районі палають автомобілі.

Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.