Генсек Ради Європи засудила нові удари РФ по українських містах

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на нову масовану атаку Росії по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Рішуче засуджую ще одну невибіркову російську атаку по Києву і Харкову. Такі варварські вчинки мають припинитися", – написала вона.

I strongly condemn yet another indiscriminate attack by 🇷🇺 on Kyiv & Kharkiv: these barbaric acts have to stop/Je condamne fermement une nouvelle attaque aveugle de la 🇷🇺 contre Kiev et Kharkiv : ces actes barbares doivent cesser @coe @UKRinCoE @CoESpokesperson