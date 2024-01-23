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Генсек Ради Європи засудила нові удари РФ по українських містах

Вівторок, 23 січня 2024, 10:28

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на нову масовану атаку Росії по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Рішуче засуджую ще одну невибіркову російську атаку по Києву і Харкову. Такі варварські вчинки мають припинитися", – написала вона.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок падіння уламків збитих ракет постраждали 18 людей, серед них діти.

У Харкові троє людей загинули і 35 поранені.

Повітряні сили повідомили, що всього знищили 21 ворожу ракету з 41, в тому числі 5 балістичних "Іскандерів".

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