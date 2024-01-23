Генсек Ради Європи засудила нові удари РФ по українських містах
Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на нову масовану атаку Росії по українських містах.
Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву вона опублікувала у своєму Twitter (X).
"Рішуче засуджую ще одну невибіркову російську атаку по Києву і Харкову. Такі варварські вчинки мають припинитися", – написала вона.
I strongly condemn yet another indiscriminate attack by 🇷🇺 on Kyiv & Kharkiv: these barbaric acts have to stop/Je condamne fermement une nouvelle attaque aveugle de la 🇷🇺 contre Kiev et Kharkiv : ces actes barbares doivent cesser @coe @UKRinCoE @CoESpokesperson— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) January 23, 2024
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок падіння уламків збитих ракет постраждали 18 людей, серед них діти.
У Харкові троє людей загинули і 35 поранені.
Повітряні сили повідомили, що всього знищили 21 ворожу ракету з 41, в тому числі 5 балістичних "Іскандерів".