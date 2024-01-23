Посол США после массированной атаки РФ: Украина сейчас нуждается в нашей поддержке

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракету атаку РФ по Украине утром 23 января.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Бринк напомнила, что в результате массированного ракетного удара РФ по украинским городам погибли по меньшей мере пять человек и более 40, включая детей, получили ранения.

"Сейчас Украина нуждается в нашей дальнейшей поддержке, чтобы защитить себя от этих жестоких нападений на гражданское население", – подчеркнула посол.

Утром 23 января под атакой российских ракет оказались Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины. Украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.

Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов и детсада, в Святошинском районе горят автомобили.

Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также осудила ракетную атаку.