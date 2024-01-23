НАТО витратить $1,2 млрд на купівлю 200 тисяч 155-мм боєприпасів

Північноатлантичний альянс уклав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Контракти підписала генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс в присутності генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

"Це демонструє, що перевірена структура НАТО для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну", – сказав Столтенберг.

Альянс підштовхує країни-члени до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Раніше стало відомо, що закупівельне агентство НАТО (NSPA) від імені коаліції кількох європейських країн уклало контракт на виготовлення тисячі ракет до Patriot у Європі, для чого у Німеччині розширять виробничі потужності.