У Європі запустять виробництво ракет для ЗРК Patriot на території Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

Закупівельне агентство НАТО від імені коаліції низки європейських країн уклало контракт на виробництво тисячі ракет до Patriot у Європі.

У програмі беруть участь Нідерланди, Німеччина, Іспанія та Румунія.

За виробництво відповідатимуть великий європейський виробник MBDA та американська Raytheon. Виробництво розміститься на півдні Німеччини, де вже займаються обслуговуванням Patriot.

"Нова виробнича лінія демонструє, що міжнародна співпраця у сфері оборонної промисловості забезпечує конкретні результати. У близькому майбутньому ми разом з європейськими партнерами та індустрією продовжимо думати, як нарощувати виробничі потужності. На тлі війни в Україні та зростаючих загроз у всьому світі це є нагальною потребою", – зазначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Тим часом у Німеччині борються зі спротивом місцевої влади одного з міст, яка блокує розширення виробництва зброї, потрібної Україні.