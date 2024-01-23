Кемерон поговорив з Орбаном про Україну і майбутній вступ Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів телефонну розмову з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кемерон написав у Twitter (X).

Однією з тем розмови очільника британського МЗС і глави уряду Угорщини стала Україна.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну і захищати її майбутню безпеку", – зазначив Кемерон.

Також порушувалось питання шведської заявки на вступ до НАТО, яку Угорщина досі не схвалила, як і Туреччина.

За словами британського міністра, вступ Швеції до НАТО "зробить членів Альянсу більш захищеними, НАТО сильнішим, а євроатлантичний регіон захищенішим".

Угорщина і Туреччина, як відомо – останні дві країни, які досі не ратифікували у національних парламентах протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу і таким чином блокують набуття нею повноправного членства.

Керівник апарату Орбана нещодавно нарікав, що шведська сторона "не шукає контакту з Угорщиною", немов для неї не важливо швидше вирішити питання. Водночас він запевнив, що Угорщина хоче бути не останньою країною, яка схвалить вступ Швеції.

Водночас сам Орбан запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і ключовою темою їхньої зустрічі будуть перемовини щодо вступу північної країни у НАТО.