Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта – обговорити її вступ в НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і ключовою темою їхньої зустрічі будуть перемовини щодо вступу північної країни у НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter (X).

"Сьогодні надіслав лист-запрошення прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону щодо візиту до Угорщини для переговорів про вступ Швеції у НАТО", – написав Віктор Орбан.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession. January 23, 2024

Угорщина і Туреччина, як відомо – останні дві країни, які досі не ратифікували у національних парламентах протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу і таким чином блокують набуття нею повноправного членства.

Наприкінці грудня профільний комітет парламенту Туреччини схвалив проєкт. За інформацією ЗМІ, 23 січня його можуть винести на розгляд у залу.

Керівник апарату Орбана нещодавно нарікав, що шведська сторона "не шукає контакту з Угорщиною", немов для неї не важливо швидше вирішити питання. Водночас він запевнив, що Угорщина хоче бути не останньою країною, яка схвалить вступ Швеції.