Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта – обговорити її вступ в НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запросив до Будапешта прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і ключовою темою їхньої зустрічі будуть перемовини щодо вступу північної країни у НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він оголосив у своєму Twitter (X).

"Сьогодні надіслав лист-запрошення прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону щодо візиту до Угорщини для переговорів про вступ Швеції у НАТО", – написав Віктор Орбан.

Today I sent an invitation letter to Prime Minister Ulf Kristersson @SwedishPM for a visit to Hungary to negotiate on Sweden’s NATO accession.