Кэмерон поговорил с Орбаном об Украине и будущем вступлении Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел телефонный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кэмерон написал в Twitter (X).

Одной из тем разговора главы британского МИД и главы правительства Венгрии стала Украина.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и защищать ее будущую безопасность", – отметил Кэмерон.

Также поднимался вопрос шведской заявки на вступление в НАТО, которую Венгрия до сих пор не одобрила, как и Турция.

По словам британского министра, вступление Швеции в НАТО "сделает членов Альянса более защищенными, НАТО сильнее, а евроатлантический регион безопасным".

Венгрия и Турция, как известно – последние две страны, которые до сих пор не ратифицировали в национальных парламентах протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и таким образом блокируют приобретение ею полноправного членства.

Руководитель аппарата Орбана недавно сетовал, что шведская сторона "не ищет контакта с Венгрией", словно для нее не важно быстрее решить вопрос. В то же время он заверил, что Венгрия хочет быть не последней страной, которая одобрит вступление Швеции.

В то же время сам Орбан пригласил в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и ключевой темой их встречи будут переговоры о вступлении северной страны в НАТО.