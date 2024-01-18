В Орбана образились, що Швеція не шукає з ними контакту – отже, не хоче в НАТО

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш на пресконференції 18 січня заявив, що "не засмучений" через відсутність прогресу у схваленні вступу Швеції в НАТО угорським парламентом, бо "для Швеції це не важливо".

Слова посадовця цитує портал HVG.hu, повідомляє "Європейська правда".

На брифінгу Гуяша спитали про те, чому Угорщина зволікає зі схваленням вступу Швеції в Північноатлантичний Альянс, на що він сказав: "Якщо це не важливо для Швеції, чому я повинен почуватись погано через це?"

Керівник апарату Орбана заявив, що шведська сторона не шукає контакту з Угорщиною, тоді як "спілкування необхідне для вирішення проблем". Також Гуяш оцінив як "мінімальний" внесок Швеції в силу НАТО після її вступу.

Він, однак, запевнив, що Угорщина все ще хоче бути не останньою країною, яка схвалив вступ Швеції.

В адміністрації Орбана ще минулої осені заявляли, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на членство в НАТО в травні 2022 року після початку російської агресії проти України і сподівалася приєднатися до Альянсу того літа. Однак Туреччина звинуватила шведську політику у недостатній боротьбі з "терористичними організаціями".

Наприкінці грудня комітет із закордонних справ парламенту Туреччини схвалив протокол про ратифікацію вступу Швеції, що дало надію на швидке завершення процесу – голосування у залі та підпис президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Але Ердоган паралельно вимагає, аби Конгрес США схвалив постачання Анкарі американських винищувачів F-16.