США наклали санкції на хакерів ФСБ, які зламували британських політиків і посадовців

Міністерство фінансів США в четвер спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, яких Лондон звинуватив у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві американського Мінфіну.

Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.

Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.

Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрєй Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.

Крім того, Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти росіян, де їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики.

А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.

7 грудня уряд Великої Британії звинуватив російську ФСБ у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак. Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них – діючий офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ. Її звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив зловмисні кібервтручання у виборчі процеси та роботу інституцій після заяв Британії зі звинуваченнями на адресу ФСБ.