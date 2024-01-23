США и Британия наказали россиянина, причастного к взлому австралийской страховой компании

Соединенные Штаты и Великобритания 23 января объявили о присоединении к санкциям Австралии против россиянина Александра Ермакова, который сыграл ключевую роль в кибератаке на австралийскую медицинскую страховую компанию Medibank.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В октябре 2022 года Ермаков взломал сеть Medibank – одного из крупнейших частных медицинских страховщиков Австралии – и похитил персональные данные, в том числе конфиденциальную медицинскую информацию примерно 9,7 миллионов нынешних и бывших клиентов компании.

Россиянин, как считается, связан с поддерживаемой Россией киберпреступной группировкой REvil, которая существовала до июля 2021 года и успела получить не менее 200 миллионов долларов благодаря своему вирусу-вымогателю.

"Сегодняшние трехсторонние действия с Австралией и Великобританией – первые такие скоординированные действия – подчеркивают нашу коллективную решимость привлечь этих преступников к ответственности", – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

В Минфине США отметили, что РФ продолжает скрывать злоумышленников вроде Ермакова, способствуя их кибератакам.

Напомним, в декабре Соединенные Штаты совместно с Великобританией объявили о санкциях против двух агентов Федеральной службы безопасности России, которых Лондон обвинил в многолетнем шпионаже за политиками, чиновниками и деятелями.