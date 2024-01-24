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Байден: Очевидно, що Трамп стане кандидатом у президенти від республіканців

Середа, 24 січня 2024, 10:40

Президент США Джо Байден вважає очевидним, що його суперником у президентських перегонах від Республіканської партії стане Дональд Трамп.

Заяву Байдена наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз очевидно, що Дональд Трамп буде номінантом від Республіканської партії", – сказав нинішній очільник Білого дому.

Байден підкреслив, що його послання полягає в тому, що "зараз на карту поставлено все" – демократія, особисті права і свободи, а також економіка.

Він запросив незалежних і республіканців, "які поділяють нашу відданість основним цінностям нашої нації...приєднатися до нас, як до американців".

Перед цим колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир.

15 січня він також здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові. Тоді Трамп отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Перед праймериз у Нью-Гемпширі губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Наразі єдиною суперницею Трампа залишається колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

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Байден Трамп