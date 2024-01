Рон ДеСантіс завершив президентську кампанію і підтримав Трампа

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату – більше заходів, більше інтерв'ю – я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо ми не маємо чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію", – заявив ДеСантіс.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



