Рон ДеСантіс завершив президентську кампанію і підтримав Трампа

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

Відповідне відеозвернення він оприлюднив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату – більше заходів, більше інтерв'ю – я б зробив це, але я не можу просити наших прихильників добровільно витрачати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо ми не маємо чіткого шляху до перемоги. Відповідно, сьогодні я призупиняю свою кампанію", – заявив ДеСантіс.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm January 21, 2024

Він також зазначив, що підтримує кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.

За словами ДеСантіса, "Трамп кращий за нинішнього президента Джо Байдена – це очевидно".

"Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканців, і я дотримаюся цієї обіцянки. Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або перепакованої форми перегрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі", – сказав він.

Нагадаємо, на перших республіканських президентських праймериз в Айові Рон ДеСантіс вирвався на друге місце, набравши 21%. Перемогу здобув Дональд Трамп.

За даними ЗМІ, Трамп намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.