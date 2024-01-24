Трамп переміг на праймериз у Нью-Гемпширі, Гейлі обіцяє продовжувати боротьбу

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймериз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир.

Про це свідчать дані, наведені телеканалом CNN, повідомляє "Європейська правда".

Після підрахунку 89% очікуваних голосів Трамп отримав 54,6% підтримки виборців, що проголосували.

Його єдиною суперницею залишилась колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі – вона отримала 43,2%.

Після перемоги Трамп виступив з промовою, у якій різко розкритикував Гейлі.

Він сказав, що ексгубернаторка "провела дуже погану ніч".

"Насправді вона впоралася дуже погано. Губернаторка сказала, що вона переможе…Потім вона зазнала поразки", – зазначив Трамп.

Водночас Гейлі привітала Трампа з перемогою, але наполягла на тому, що вона залишається в перегонах.

"Нью-Гемпшир – перший в країні. Він не останній в країні. Ці перегони далекі від завершення. Попереду ще десятки штатів. І наступним буде мій улюблений штат Південна Кароліна", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Перед праймериз у Нью-Гемпширі губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії.

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