Шмигаль впевнений, що зустріч із Фіцо відкриє нову сторінку у відносинах України і Словаччини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряди України та Словаччини хочуть сформувати політику "нового прагматизму".

Про це йдеться у дописі Шмигаля в Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Незважаючи на деякі розбіжності в поглядах, ми маємо намір розвивати політику "нового прагматизму" зі словацьким урядом, яка піде на користь обом державам", – написав український прем’єр.

Він переконаний, що його сьогоднішня зустріч з Робертом Фіцо "відкриє нову сторінку" у відносинах між Україною і Словаччиною.

Раніше в Ужгороді розпочалася зустріч Шмигаля і Фіцо. Глава українського уряду зазначив, що на порядку денному — двосторонні відносини України та Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

Перед своїм візитом в Україну Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".

Внаслідок російських ударів у столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.