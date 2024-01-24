Шмигаль повідомив про результати зустрічі з прем’єром Словаччини

Прем’єр України Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Ужгороді у середу заявив, що дійшов із ним згоди щодо низки питань та досяг щонайменше чотирьох домовленостей.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського прем'єра, були досягнуті такі домовленості:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

"Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", – прокоментував також Денис Шмигаль.

Нагадаємо, перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв.

Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".