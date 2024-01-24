Суд у Нідерландах дозволив відстрілювати вовків з пейнтбольної зброї

У Нідерландах суд дозволив відстрілювати вовків, які можуть становити небезпеку для суспільства, з пейнтбольних рушниць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Після тривалого судового процесу суд в Утрехті, в центральній частині Нідерландів, суд вирішив, що поведінка деяких вовків у національному парку Гоге Велюве є "серйозною загрозою для громадської безпеки".

Відомо про випадок, коли одна вовчиця підходила до велосипедистів і пішоходів та не виявляла страху, заявив суд.

"Той факт, що вовк, здається, все менше і менше боїться людей, не означає, що тварина більше не може стати агресивною і кусатися", – йдеться в рішенні суду.

Методи відлякування вовків у національному парку, такі як крики, виявилися неефективними, зазначив суд, а перцевий балончик був визнаний небезпечним для тварин.

"Немає іншого задовільного рішення, окрім як вистрілити у вовка з пейнтбольної рушниці, і... це необхідно в інтересах громадської безпеки", – сказав суд.

Це рішення було прийнято в той час, коли Європа бореться з популяцією вовків, яка відновилася після майже повного вимирання.

У грудні Європейська комісія заявила, що хоче змінити охоронний статус тварин, дозволивши на них полювання, після того, як дані показали, що вони становлять зростаючу загрозу для домашньої худоби.

Брюссель просить країни-члени ЄС переглянути статус захисту вовків з "суворо захищеного" на просто "захищений", що дозволило б полювати на них під суворим контролем.

За оцінками Єврокомісії, в ЄС налічується близько 20 300 вовків, і вона стверджує, що "шкода, завдана домашній худобі, зросла зі збільшенням популяції вовків".

У дослідженні Комісії сказано, що вовки вбивають щонайменше 65 тисяч голів худоби в ЄС щороку: овець і кіз у 73% випадків, велику рогату худобу в 19%, коней і віслюків у 6% випадків.

Мисливські та фермерські асоціації раніше закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн втратила свою улюблену стареньку поні Доллі у вересні минулого року через вовка, який заліз до вольєра в сільському маєтку її сім'ї на півночі Німеччини.