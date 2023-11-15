Мисливці у ЄС вимагають швидше переглянути правила відстрілу вовків

Мисливці у ЄС вимагають, щоб глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доклала більше зусиль для захисту фермерів від вовків і прискорила поточний перегляд статусу захисту хижаків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

У листі, надісланому президентці Європейської комісії в середу, Європейська федерація мисливства та охорони природи попросила фон дер Ляєн вжити "швидких заходів для створення практичних рамок управління для співіснування".

Асоціація мисливців звернулася до Єврокомісії з проханням переглянути статус захисту вовків і внести зміни до додатків до Директиви ЄС про середовище існування, чому протистоять екологічні групи.

Вовки зараз перебувають під суворим захистом, у більшості випадків їхній відстріл заборонений – він може бути дозволений за певних обставин, зокрема, коли тварина становить небезпеку для людей і худоби.

Мисливці також закликали "прояснити гнучкість", надану країнам ЄС для управління кількістю вовків, і "впровадити новий підхід до оцінки природоохоронного статусу вовків".

У вересні фон дер Ляєн закликала переглянути статус захисту вовків і розпочала публічні консультації на цю тему. Це сталося після того, як минулого року в Німеччині її улюбленого поні вбив вовк.

Консультації мали на меті зібрати інформацію та докази щодо стану популяцій вовків у Європі, а також поради та найкращі практики щодо врегулювання конфліктів між худобою, яку вирощують фермери, та великими хижими тваринами.

"Тепер ми закликаємо вас швидко перейти до наступного кроку, щоб запровадити практичні рішення, щоб забезпечити відповідні рамки управління для забезпечення співіснування", – заявили європейські мисливці.

Очікують, що до кінця року Єврокомісія надасть рекомендації щодо кращого врегулювання конфліктного питання.

Політика щодо популяції вовків є предметом постійних суперечок у багатьох європейських країнах. В Австрії активізувались дебати після того, як кілька регіонів дали дозвіл на відстріл вовків після повідомлень про збільшення кількості нападів на домашню худобу.

У Швеції за останній зимовий період полювання відстріляли найбільшу кількість вовків у новітній історії, що теж викликало суперечки.