Суд в Нидерландах разрешил отстреливать волков из пейнтбольного оружия

В Нидерландах суд разрешил отстреливать волков, которые могут представлять опасность для общества, из пейнтбольных ружей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

После длительного судебного процесса суд в Утрехте, в центральной части Нидерландов,решил, что поведение некоторых волков в национальном парке Хоге Велюве является "серьезной угрозой для общественной безопасности".

Известно о случае, когда одна волчица подходила к велосипедистам и пешеходам и не проявляла страха, заявил суд.

"Тот факт, что волк, кажется, все меньше и меньше боится людей, не означает, что животное больше не может стать агрессивным и кусаться", – говорится в решении суда.

Методы отпугивания волков в национальном парке, такие как крики, оказались неэффективными, отметил суд, а перцовый баллончик был признан опасным для животных.

"Нет другого удовлетворительного решения, кроме как выстрелить в волка из пейнтбольного ружья, и... это необходимо в интересах общественной безопасности", – сказал суд.

Это решение было принято в то время, когда Европа борется с популяцией волков, которая восстановилась после почти полного вымирания.

В декабре Европейская комиссия заявила, что хочет изменить охранный статус животных, разрешив на них охоту, после того, как данные показали, что они представляют растущую угрозу для домашнего скота.

Брюссель просит страны-члены ЕС пересмотреть статус защиты волков со "строго защищенного" на просто "защищенный", что позволило бы охотиться на них под строгим контролем.

По оценкам Еврокомиссии, в ЕС насчитывается около 20 300 волков, и она утверждает, что "вред, нанесенный домашнему скоту, возрос с увеличением популяции волков".

В исследовании Комиссии сказано, что волки убивают по меньшей мере 65 тысяч голов скота в ЕС каждый год: овец и коз в 73% случаев, крупный рогатый скот в 19%, лошадей и ослов в 6% случаев.

Охотничьи и фермерские ассоциации ранее призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла свою любимую старенькую пони Долли в сентябре прошлого года из-за волка, который залез в вольер в сельском поместье ее семьи на севере Германии.