Єврокомісія зробила крок, щоб дозволити полювати на вовків у ЄС

Європейська комісія в середу оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву комісії.

Вовки є суворо захищеним видом, згідно з Оселищною директивою ЄС та Бернською конвенцією. Це означає, що їхній вилов та вбивство заборонені, якщо тільки тварини не становлять небезпеки для людей або худоби.

Якщо статус вовків буде змінено з "суворо захищеного" на "захищений", полювання на них можуть дозволити.

Тепер Єврокомісія домагатиметься згоди країн-членів ЄС на свою пропозицію.

Мисливські та фермерські асоціації закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.

Європейська народна партія також б'є на сполох з приводу зростаючої кількості нападів вовків, оскільки вона прагне позиціонувати себе як захисника фермерства і сільських громад напередодні європейських виборів, що відбудуться наступного року.

Минулого року в Німеччині вовк загриз власного поні глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка також належить до Європейської народної партії.

Екологічні активісти на початку цього тижня направили до Єврокомісії лист, в якому засудили те, що "політичне рішення з такого важливого питання готується в непрозорий спосіб", і наголосили, що "будь-яке рішення про зміну охоронного статусу вовків має ґрунтуватися на достовірних наукових даних".

Комісія заявила, що її рішення ґрунтується на "поглибленому аналізі" статусу вовка в ЄС.

Цей крок ЄК слідує за оголошенням комісії у вересні 2023 року про те, що на основі зібраних даних вона прийме рішення щодо пропозиції змінити, де це доцільно, статус захисту вовка та оновити правову базу.

Політика щодо популяції вовків є предметом постійних суперечок у багатьох європейських країнах. В Австрії активізувались дебати після того, як кілька регіонів дали дозвіл на відстріл вовків після повідомлень про збільшення кількості нападів на домашню худобу.

У Швеції за минулий зимовий період полювання відстріляли найбільшу кількість вовків у новітній історії, що теж викликало суперечки.