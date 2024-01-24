Косово хоче скасування фінансових санкцій ЄС, обіцяє перевибори в північних муніципалітетах

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті закликав Європейський Союз зняти фінансові обмеження проти Приштини, запроваджені через спалах насильства на тлі виборів у північних муніципалітетах із переважно сербським населенням.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Курті розповів в інтерв’ю Politico в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Косова влітку 2023 року у відповідь на спалах насильства, пов'язаного з голосуванням на місцевих виборах у чотирьох муніципалітетах на півночі країни.

Тоді сербське населення бойкотувало вибори, що призвело до обрання чотирьох етнічних албанських мерів за мізерної явки виборців. За допомогою поліції Косово все ж домоглось призначення мерів, що призвело до багатомісячних насильницьких інцидентів.

Санкції фактично заборонили деякі зустрічі на високому рівні між офіційними представниками Євросоюзу й Косова, призупинили проєкти ЄС та обмежили потоки фінансування для Приштини.

"Нас несправедливо критикували за насильство на півночі минулого року, і ЄС запровадив заходи проти Косово. З іншого боку, Сербія солідаризується з Російською Федерацією щодо агресії в Україні, і жодних санкцій проти Сербії немає", – сказав Курті в інтерв'ю.

У зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу заявили, що надали Косову конкретні вимоги щодо деескалації, які воно "ще не повністю виконало". До них входять створення асоціації муніципалітетів з сербською більшістю, план якої був розроблений ще в 2013 році, а також проведення нових виборів на півночі.

В інтерв’ю Politico косовський прем’єр запевнив, що його уряд прагне провести нові вибори найближчим часом.

"Це може бути цього року – в найближчі кілька місяців", – сказав він, додавши, що для початку процедури потрібні підписи щонайменше 20% виборців у муніципалітетах, які мають право голосу, і цей процес уже триває.

ЄС утримався від запровадження заходів проти Сербії, незважаючи на широке занепокоєння щодо виборів, що відбулися в країні минулого місяця.