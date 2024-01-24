Косово хочет отмены финансовых санкций ЕС, обещает перевыборы в северных муниципалитетах

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти призвал Европейский Союз снять финансовые ограничения против Приштины, введенные из-за вспышки насилия на фоне выборов в северных муниципалитетах с преимущественно сербским населением.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Курти рассказал в интервью Politico в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

ЕС ввел ограничительные меры против Косово летом 2023 года в ответ на вспышку насилия, связанного с голосованием на местных выборах в четырех муниципалитетах на севере страны.

Тогда сербское население бойкотировало выборы, что привело к избранию четырех этнических албанских мэров при мизерной явке избирателей. С помощью полиции Косово все же добилось назначения мэров, что привело к многомесячным насильственным инцидентам.

Санкции фактически запретили некоторые встречи на высоком уровне между официальными представителями Евросоюза и Косово, приостановили проекты ЕС и ограничили потоки финансирования для Приштины.

"Нас несправедливо критиковали за насилие на севере в прошлом году, и ЕС ввел меры против Косово. С другой стороны, Сербия солидаризируется с Российской Федерацией в отношении агрессии в Украине, и никаких санкций против Сербии нет", – сказал Курти в интервью.

Во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза заявили, что предоставили Косово конкретные требования по деэскалации, которые оно "еще не полностью выполнило". В них входят создание ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, план которой был разработан еще в 2013 году, а также проведение новых выборов на севере.

В интервью Politico косовский премьер заверил, что его правительство стремится провести новые выборы в ближайшее время.

"Это может быть в этом году – в ближайшие несколько месяцев", – сказал он, добавив, что для начала процедуры нужны подписи не менее 20% избирателей в муниципалитетах, имеющих право голоса, и этот процесс уже идет.

ЕС воздержался от введения мер против Сербии, несмотря на широкое беспокойство по поводу выборов, состоявшихся в стране в прошлом месяце.