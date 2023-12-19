У ЄС нагадали Сербії про необхідність проведення демократичних виборів

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель і єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї у вівторок прокоментували проведення 17 грудня в Сербії дострокових парламентських і місцевих виборів, результати яких оскаржує опозиція.

Спільну заяву європосадовців опублікувала Єврокомісія, пише "Європейська правда".

Боррель і Варгеї звернули увагу на попередні висновки міжнародних спостерігачів щодо виборів у Сербії та "із занепокоєнням" констатували, що процес "потребує відчутного поліпшення і подальшого реформування".

Вони нагадали, що "належне функціонування демократичних інститутів Сербії лежить в основі процесу вступу Сербії до ЄС".

"Також очікуємо, що достовірні повідомлення про порушення будуть розслідуватися компетентними національними органами у прозорий спосіб. Це стосується також звинувачень, пов'язаних з місцевими виборами в Белграді та інших муніципалітетах", – додали посадовці.

Боррель і Варгеї закликали політичне керівництво Сербії "забезпечити конструктивний, інклюзивний діалог" за участі всіх політичних сил.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів, що пройшли цієї неділі у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс SPN заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді у понеділок.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди".