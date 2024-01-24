Майже 90% французів підтримують протести фермерів

89% громадян Франції підтримують проведення фермерами протестів через погіршення економічних умов, причому більшість спостерігається серед прихильників усіх політичних партій.

Про це свідчить опитування фірми Odoxa-Backbone Consulting для видання Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Найбільша підтримка фермерських протестів спостерігається серед виборців правоцентристських "Республіканців", історично близьких до фермерів (97%), тоді як у партії президента Емманюеля Макрона таких помітно менше (81%, причому з них повністю підтримують протести 38%).

Такий рівень підтримки, пише Le Figaro, можна пояснити дуже високим рівнем популярності фермерів серед населення.

Понад 9 із 10 французів (93%) стверджують, що схвально ставляться до фермерів, зокрема 44% – "дуже добре". За рівнем популярності з професією фермера можуть зрівнятись лише медсестри, свідчить опитування.

Крім того, 78% респондентів критикують аграрну політику Європейського Союзу як "радше негативну" для французьких фермерів, а 83% звинувачують у такому ставленні до фермерів і французьку владу.

Ще з вечора 22 січня фермери почали перекривати дороги у багатьох місцях по всій території Франції, використовуючи свою техніку та блоки з соломи. Акції є додатковим тиском на владу на тлі переговорів, що почалися з понеділка.

У південному французькому департаменті Ар’єж через наїзд на одну з барикад фермерів загинули вже двоє людей.