Почти 90% французов поддерживают протесты фермеров

89% граждан Франции поддерживают проведение фермерами протестов из-за ухудшения экономических условий, причем большинство наблюдается среди сторонников всех политических партий.

Об этом свидетельствует опрос фирмы Odoxa-Backbone Consulting для издания Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Наибольшая поддержка фермерских протестов наблюдается среди избирателей правоцентристских "Республиканцев", исторически близких к фермерам (97%), тогда как в партии президента Эмманюэля Макрона таких заметно меньше (81%, причем из них полностью поддерживают протесты 38%).

Такой уровень поддержки, пишет Le Figaro, можно объяснить очень высоким уровнем популярности фермеров среди населения.

Более 9 из 10 французов (93%) утверждают, что одобрительно относятся к фермерам, в том числе 44% – "очень хорошо". По уровню популярности с профессией фермера могут сравниться только медсестры, свидетельствует опрос.

Кроме того, 78% респондентов критикуют аграрную политику Европейского Союза как "скорее негативную" для французских фермеров, а 83% обвиняют в таком отношении к фермерам и французскую власть.

Еще с вечера 22 января фермеры начали перекрывать дороги во многих местах по всей территории Франции, используя свою технику и блоки из соломы. Акции являются дополнительным давлением на власть на фоне переговоров, начавшихся с понедельника.

В южном французском департаменте Арьеж из-за наезда на одну из баррикад фермеров погибли уже два человека.