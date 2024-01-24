У Франції померла друга постраждала внаслідок наїзду на барикаду протестуючих фермерів

12-річна донька жінки, яка загинула внаслідок наїзду авто на барикаду протестуючих фермерів, також померла у лікарні.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Попри зусилля лікарів, дитина увечері 23 січня померла у лікарні. Її батько, чоловік загиблої на місці 35-річної жінки, залишається в реанімації у важкому стані.

Про постраждалу родину масово пишуть у ЗМІ, беруть коментарі у їхніх сусідів та колег. Родина займалась тваринництвом у південному департаменті Ар’єж, про них розповідають як дуже працьовитих людей, які любили свою справу. Фермери домовляються про опіку тваринами з господарства на час, поки голова родини буде відновлюватись.

На трагічний випадок відреагували низка політиків. Міністр сільського господарства Марк Фесно у своїх словах співчуття відзначив, що загибла "захищала свою професію" і згодом вирушив у її рідний департамент.

Прем’єр-міністр Габріель Атталь сказав, що цей випадок глибоко вразив не лише фермерів, а всю країну.

Нагадаємо, нещасний випадок стався на світанку у південному департамені Ар’єж, що на кордоні з Іспанією. Автомобіль на швидкості в’їхав у барикаду з солом’яних блоків, встановлену протестуючими фермерами на трасі RN20 Тулуза-Андорра, і завдав тяжких травм трьом членам родини з-поміж протестувальників. Жінка померла на місці. Трьох людей з авто, водія і двох пасажирок, взяли під варту.

Представники фермерських родин спершу казали про "таран", але, з перших висновків слідства, у діях водія не було умислу.

Ще з вечора 22 січня фермери почали перекривати дороги у багатьох місцях по всій території країни, використовуючи свою техніку та блоки з соломи. Акції є додатковим тиском на владу на тлі переговорів, що почалися з понеділка.