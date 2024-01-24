Парламент Франции начал обсуждать закрепление в конституции права на аборт

Национальная ассамблея Франции 24 января начинает рассмотрение законопроекта о закреплении доступа к абортам в Конституции страны, что станет второй за последние два года попыткой это сделать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Французские депутаты, как ожидается, заслушают аргументы сторонников и противников закрепления абортов в основном законе.

На этот раз законодатели будут обсуждать целесообразность включения в статью 34 Конституции Франции положения о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода доступа к добровольному прерыванию беременности".

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Но тогда обе палаты парламента Франции не пришли к согласию относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гаранировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.

В конце концов, президент Франции Эмманюэль Макрон в октябре 2023 года объявил, что его власть подготовит и согласует законопроект о закреплении права на аборт во французской конституции.

Хотя Макрон хотел, чтобы этот вопрос был решен до конца 2024 года, как пишет Le Monde, "нет никаких гарантий, что борьба за защиту абортов в Конституции будет выиграна, учитывая сопротивление этому изменению со стороны правой части политического спектра".