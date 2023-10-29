Макрон обіцяє закріпити право на аборт у конституції Франції в наступному році

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю оголосив, що до кінця року його влада підготує та узгодить законопроєкт про закріплення права на аборт у французькій конституції.

Про це Макрон написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції оголосив, що "на основі роботи членів парламенту та асоціацій" уже протягом тижня до Державної ради (аналогу конституційного суду) скерують проєкт змін до конституції щодо права на аборти, а до кінця року його представлять в уряді.

"До (кінця. – Ред.) 2024 року свобода жінок робити аборт стане незворотною", – підкреслив Макрон.

Fondé sur le travail des parlementaires et des associations, le projet de loi constitutionnelle sera envoyé au Conseil d'État cette semaine et présenté en Conseil des ministres d’ici la fin de l'année.



En 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. https://t.co/4uSoIJu310 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2023

Напередодні про наміри президента Франції подати до конституційного суду законопроєкт про закріплення права на аборти повідомило видання La Tribune Dimanche.

Воно писали, що проєкт передбачає внесення поправок до статті 34 конституції Франції, згідно з якими "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода добровільного переривання вагітності".

За даними La Tribune Dimanche, парламент Франції голосуватиме за законопроєкт навесні 2024 року.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США минулого року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але минулого року обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.

Читайте також: Вбивство чи можливість вибору: як міжнародне право регулює питання абортів.