У ЄС заявили, що Швейцарія готова повернутись до переговорів про тісніші відносини

Швейцарія має намір відновити переговори з Європейським союзом про нову угоду, яка має оновити низку договорів щодо двосторонніх відносин.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Посол ЄС у Швейцарії Петрос Мавроміхаліс заявив, що переговори мають розпочатися в березні і завершитися в цьому році, хоча він зазначив, що у Швейцарії "все відбувається дуже довго".

Нова угода між Швейцарією та ЄС оновить мережу з понад 100 договорів щодо усіх питань – від безпеки харчових продуктів до сертифікації обладнання.

За словами посла ЄС, уряд Швейцарії усвідомлює, що відмова від переговорів про угоду з ЄС майже три роки тому була помилкою, і тепер він готовий переконати скептично налаштовану громадськість у перевагах тісніших відносин.

Швейцарія оточена ЄС з усіх боків, і половина її експорту йде до країн блоку. Двостороння торгівля товарами становить близько 300 мільярдів франків (348 мільярдів доларів) на рік.

Водночас Швейцарія має історію запеклого захисту свого суверенітету, і деякі місцеві політики кажуть, що поглиблення зв'язків дасть ЄС більше влади над країною, збільшить імміграцію і знизить високий рівень зарплат.

Якщо угода буде укладена, то вона, швидше за все, буде винесена на всенародний референдум. І немає жодних гарантій, що угода буде схвалена, враховуючи, що ліві профспілки та найбільша політична партія країни, ультраправа SVP, погрожують провести кампанію проти.

Незважаючи на такі перешкоди, Мавроміхаліс залишається впевненим в успіху.

"У довгостроковій перспективі рішення має бути знайдене, і воно буде знайдене, тому що ми є і назавжди залишимося сусідами і друзями, незважаючи на тертя. Питання лише в тому, коли", – сказав він.

Геополітична напруженість і війна РФ проти України, вже підштовхують традиційно нейтральних швейцарців до відходу від надмірно ізоляціоністської позиції. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і рухається до того, щоб визнати ХАМАС терористичною організацією.

Нещодавно також Швейцарія вирішила скасувати паспортний контроль в аеропортах для тих, хто прибуває з Болгарії та Румунії або виїжджає в ці країни, після рішення Ради Євросоюзу про їхнє часткове приєднання до Шенгенської зони.