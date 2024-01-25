В ЕС заявили, что Швейцария готова вернуться к переговорам о более тесных отношениях

Швейцария намерена возобновить переговоры с Европейским Союзом о новом соглашении, которое должно обновить ряд договоров о двусторонних отношениях.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Посол ЕС в Швейцарии Петрос Мавромихалис заявил, что переговоры должны начаться в марте и завершиться в этом году, хотя он отметил, что в Швейцарии "все происходит очень долго".

Новое соглашение между Швейцарией и ЕС обновит сеть из более 100 договоров по всем вопросам – от безопасности пищевых продуктов до сертификации оборудования.

По словам посла ЕС, в правительстве Швейцарии осознают, что отказ от переговоров о соглашении с ЕС почти три года назад был ошибкой, и теперь они готовы убедить скептически настроенную общественность в преимуществах более тесных отношений.

Швейцария окружена ЕС со всех сторон, и половина ее экспорта идет в страны блока. Двусторонняя торговля товарами составляет около 300 миллиардов франков (348 миллиардов долларов) в год.

В то же время Швейцария имеет историю ожесточенной защиты своего суверенитета, и некоторые местные политики говорят, что углубление связей даст ЕС больше власти над страной, увеличит иммиграцию и снизит высокий уровень зарплат.

Если соглашение будет заключено, то оно, скорее всего, будет вынесено на всенародный референдум. И нет никаких гарантий, что договор будет одобрен, учитывая, что левые профсоюзы и крупнейшая политическая партия страны, ультраправая SVP, угрожают провести кампанию против.

Несмотря на такие препятствия, Мавромихалис остается уверенным в успехе.

"В долгосрочной перспективе решение должно быть найдено, и оно будет найдено, потому что мы являемся и навсегда останемся соседями и друзьями, несмотря на трения. Вопрос лишь в том, когда", – сказал он.

Геополитическая напряженность и война РФ против Украины, уже подталкивают традиционно нейтральных швейцарцев к отходу от чрезмерно изоляционистской позиции. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России и движется к тому, чтобы признать ХАМАС террористической организацией.

Недавно также Швейцария решила отменить паспортный контроль в аэропортах для тех, кто прибывает из Болгарии и Румынии или выезжает в эти страны, после решения Совета Евросоюза об их частичном присоединении к Шенгенской зоне.